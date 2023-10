Violinistas têm instrumentos furtados no Eixo Cultural Ibero-Americano

O casal de violinistas Jordana Rodrigues, 24 anos, e Guilherme Dantas, 23, que dão aula em uma escola de música no Guará 2, teve dois violinos furtados, na noite da última terça-feira (3/10), no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), no Eixo Monumental.

Eles relatam que foram assistir a uma apresentação de solistas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, iniciada às 20h, no Teatro Plínio Marcos. Quando saíram do evento, viram o vidro traseiro da porta direita quebrado e perceberam que tiveram os instrumentos furtados.

Além dos violinos, eles perderam um computador e demais equipamentos usados para apresentações, como captador de som, arco, estojo do instrumento, e espaleira, que é um apoio usado para tocar.

Um dos violinos é de modelo JA Francis, e o outro tem uma etiqueta escrita "retrabalhado por Antenor Gomes Júnior", um luthier, profissional que fabrica instrumentos. O primeiro foi recebido por Guilherme em forma de doação de um professor de música.











Diante da perda dos violinos, eles conseguiram violinos emprestados com colegas para se apresentarem em casamentos no fim de semana. Jordana vai trabalhar em três cerimônias e Guilherme, em duas.

“A gente não pode contar com a esperança de achar os instrumentos, porque temos que ter um razoável para a gente continuar trabalhando. Não pode ser um com madeira simples e que vem com alguns defeitos, porque o som não é encorpado e a gente não consegue projetar muito som”, explica Guilherme.

O violinista abriu uma vaquinha virtual junto com a esposa para arrecadar dinheiro e comprar novos instrumentos. Até a publicação desta reportagem, eles haviam recebido R$ 3,5 mil em doações. “A gente fez um cálculo de instrumento e tivemos um prejuízo de mais de R$ 20 mil. Dos meus instrumentos, deu R$ 12,5 mil. Da parte dela, deu cerca de R$ 9 mil”, detalha.

Para Jordana, a perda afetiva é a maior de todas neste momento porque os instrumentos foram comprados com suor do trabalho na escola de violino, no Guará 2. “Temos uma afetividade por eles porque foram os primeiros instrumentos que adquirimos com o nosso dinheiro. Nos conhecemos através da música. Então, são instrumentos muito especiais”, desabafa a artista.

Após identificarem o furto, o casal viu uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e pediu ajuda aos policiais para encontrarem os pertences. Em nota, a corporação diz que não localizou os aparelhos furtados, nem os ladrões.

O casal registrou boletim de ocorrência na 5ª DP (Área Central), que investiga o caso como furto em interior de veículo.

Vaquinha

Dados bancários para doação

Pix: guilherme.alexander.dantas@gmail.com



Guilherme Alexander

Nu pagamentos

Agência: 0001

Conta: 86953322-1

Banco: 0260