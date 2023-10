PMDF compra kits de atendimento de socorro por R$ 1,5 mil a unidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), anunciaram investimentos na compra de kits de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH-T), visando a segurança e bem-estar dos policiais militares. Esses utensílios são direcionados a danos penetrantes causados por armas de fogo, facas ou explosões, e são cruciais em áreas de combate, situações de assaltos, tiroteios e conflitos similares.

De acordo com a PMDF os kits virão com torniquete, tesoura de ponta romba, manta térmica, gazes de preenchimento com agente hemostático, bandagem israelense, selo de tórax e a bolsa para guardar e acoplar os itens no colete. Esses conjuntos estão avaliados em R$ 1,5 mil a unidade. Segundo o capitão da PMDF, Carlos Saquetti, a rapidez e a eficiência do atendimento pré-hospitalar são determinantes para a minimizar as sequelas após os traumas, fazendo do tempo algo crucial.

Treinamento

Além dos valores investidos nos equipamentos, a PMDF também irá arcar com os treinamentos dos policiais, fornecendo conhecimento e para o manuseio dos objetos de socorros. O capitão explica que isso vai funcionar como uma espécie de habilitação. “Eles passam uma semana aprendendo sobre os APH-T. As unidades vão demandando e vamos passando, até habilitar toda a PMDF”, destaca.

Cada operador vai carregar o mínimo desses itens em sua bolsa de mantimentos, para atendimento próprio ou de outros membros da equipe. Policiais no dia de serviço de cada unidade ficarão, responsáveis por carregar os kits

Beneficiados

A iniciativa também inclui outras instituições, como policiais militares de Santa Catarina e Rondônia, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e os Corpos de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

*Com informações da Agência Brasília