Terceiro envolvido em latrocínio de cobrador é preso pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (6/10), o último homem que teria envolvimento no latrocínio de Ariel Santos Marques, 26 anos. O cobrador foi morto com um tiro no ouvido, dentro do ônibus durante um assalto, no Riacho Fundo 2.

Kauã Souza de Oliveira, 19, foi preso pelos investigadores da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Vídeo obtido pelo Correio mostra o momento da ação dos policiais. Além dele, os outros dois possíveis envolvidos estão detidos: um adolescente de 17 anos, apreendido na terça-feira (3), na Cidade Ocidental; e Aílson Cauã de Oliveira, 20, detido pela Polícia Militar do Distrito Federal, no Recanto das Emas.



Latrocínio

Aílson é apontado como o responsável por atirar contra Ariel. O cobrador foi morto na noite de segunda-feira (2/10). O crime foi registrado por câmeras de segurança do ônibus. O coletivo que o cobrador trabalhava fazia o trajeto de Santa Maria para Ceilândia. Na altura da DF-001, no Riacho Fundo 2, três homens embarcaram no ônibus e, antes mesmo de passarem a roleta, anunciaram o assalto.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista contou que, devido ao cansaço, o cobrador estava com um fone de ouvido e cochilando no momento do crime. Ao menos 10 passageiros estavam no ônibus e acompanharam a barbárie. Uma mulher teve o celular levado e também foi ouvida pelos investigadores. Depois do latrocínio, os envolvidos ordenaram ao motorista que parasse o ônibus e abrisse a porta.