Região de Barreiros, no Jardim Botânico, terá nova linha de ônibus

Os moradores da região de Barreiros ganharão um reforço no transporte público coletivo. A nova linha 170.2 vai garantir a mobilidade da comunidade que fica às margens da DF-140, próximo à divisa com a Cidade Ocidental (GO). Serão mais duas viagens por dia, passando pela Ponte JK. Pertencente à região administrativa do Jardim Botânico, a região de Barreiros fica a cerca de 35km da Rodoviária do Plano Piloto.

As viagens serão realizadas pela Viação Pioneira, com passagens a R$5,50. Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de Operações da Secretaria de Mobilidade (Semob), afirmou que o objetivo do novo itinerário é oferecer uma viagem mais rápida aos usuários do transporte público coletivo da região até o centro da capital.

Conheça a linha!

Linha: 170.2 – Barreiros (DF-140)/Rodoviária do Plano Piloto (via Ponte JK)

De segunda a sexta-feira

Saindo do Barreiros: 5h30

Saindo da Rodoviária do Plano Piloto: 18h10

Tarifa: R$ 5,50

Empresa: Pioneira.