Chove granizo e cai árvore sobre carro no P Sul, nesta sexta-feira (6/10)

Um morador do Setor P Sul registrou na tarde desta sexta-feira (6/10) o momento em que começou a chover granizo na Ceilândia. Em outros pontos, na área sul da cidade, houve registro de uma árvore que caiu sobre um carro e queda de energia elétrica. No Sol Nascente, as ruas ficaram alagadas.

Além disso, o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) teve que atender algumas ocorrências em decorrência das chuvas em Ceilândia, como destelhamento, risco de desabamento e esgotamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chover em várias regiões do Distrito Federal na próximas horas. “A população deve se atentar aos temporais com rajadas de vento e até mesmo granizo como aconteceu na Ceilândia”, relata o meteorologista Cleber Sousa.

Para este fim de semana, o especialista acredita que as chuvas continuem, em especial, no período da tarde. O sábado (7/10) tem previsão de mínima de 18ºC e máxima de 32°C, o que pode gerar um dia abafado.

Veja a chuva de granizo: