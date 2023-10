Bezerrão recebe MPDFT para fiscalização da obra que está sendo executada

O Estádio Bezerão, no Gama, recebeu, nesta sexta-feira (6/10), a visita do procurador José Eduardo Sabo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para ver de perto as obras de reforma do local. Sabo analisou os serviços de manutenção e execução do segundo maior estádio de Brasília.

Depois da visita, o procurador elogiou as melhorias promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no estádio. Inaugurado em 1977, o Bezerrão passa pela maior reforma desde sua reformulação, em 2008. Ao todo, o GDF investiu mais de R$ 3,5 milhões na execução de reparos estruturais, recuperação das arquibancadas e do gramado, além da modernização da rede elétrica e do sistema de combate a incêndios.

As obras são conduzidas por empresas contratadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) e pela Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap).Recentemente, os trabalhadores concluíram a parte de revestimentos dos banheiros e vestiários, desde a substituição das cerâmicas que estavam caindo ou com problemas de patologia até a instalação de suporte de papéis higiênicos. Mais de 20 mil assentos da arquibancada já foram recuperados.

*Com informações da Agência Brasília