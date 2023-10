Ibaneis lamenta morte de ex-ministro do STF Moreira Alves: "Extraordinário"

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) lamentou a morte do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Moreira Alves. Pelo X (antigo Twitter), o chefe do Executivo local classificou como "extraordinário" o legado do ex-magistrado.

“O legado que o ministro Moreira Alves deixa ao país é extraordinário. Sua morte entristece o país que ele tanto amou e defendeu por toda a vida, especialmente nas quase três décadas em que serviu ao Supremo Tribunal Federal”, escreveu. “Seu conhecimento, sabedoria e senso de Justiça estão presentes, vão nos acompanhar e servem de inspiração a todos os brasileiros. Eu me solidarizo com seus amigos e familiares neste momento de dor”, completou o governador.

O ex-ministro estava internado em um hospital particular de Brasília desde 23 de setembro e teve um quadro de falência múltipla dos órgãos. Moreira Alves foi nomeado para o STF em junho de 1975 pelo então presidente Ernesto Geisel. Ele ocupou a vaga deixada por Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello ao se aposentar.

Ele chegou a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 1981 e 1982, além do STF, entre 1982 e 1985. Pelo período de 7 a 11 de julho de 1986, foi presidente da República, em substituição a José Sarney.

Velório

O velório deve ser realizado neste sábado (7/10) no Salão Branco do STF. O presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, que está em São Paulo nesta sexta e embarcaria diretamente para viagem internacional, voltará a Brasília especialmente para participar da despedida, informou a assessoria em nota.