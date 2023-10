Secretaria de Cultura do DF oferece curso de formação em Libras

A secretária de Estado de Cultura (Secec), em parceria com o Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE), está ofertando o oitavo módulo da oficina de formação em Libras do projeto On-Line + Cursos, a capacitação é gratuita e destinada a jovens e adultos a partir dos 12 anos. Inscrições abertas no site da oficina. As aulas começam na segunda-feira (9/10).

O curso tem como foco dar acesso a população a Língua Brasiliera de Sinais (Libras). Ao todo, serão oferecidos 13 módulos de capacitação, com aulas semanais, sempre das 9h às 11h. As aulas são 100% on-line e para participar, a única exigência é possuir um dispositivo (celular, tablet ou computador) conectado à internet.

Programação das Oficinas



09, 10, 11 e 13/10 – Libras (Módulo VIII)

Horário: 08h30min às 11h

16 a 20/10 – Libras (Módulo IX)

Horário: 09h às 11h

23 a 27/10 – Libras (Módulo X)

Horário: 09h às 11h

30/10, 31/10, 01/11 e 03/11 – Libras (Módulo XI)

Horário: 08h30min às 11h

06 a 10/11 – Libras (Módulo XII)

Horário: 09h às 11h

13, 14, 16 e 17/11 – Libras (Módulo XIII)

Horário: 08h30min às 11h

Serviço:

Projeto “On-line + Cursos 2”

Inscrições: https://onlinemaiscursos.com.br/formulario-de-inscricao/

Instagram: @Online+Cursos

Valor: Gratuito

Contato: (61) 98323-1936