O fim de semana será quente e com chuva. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que, neste sábado, os termômetros marcarão até 32ºC, com umidade máxima de 100% e mínima entre 45 e 40%.

Já no domingo (7/10), o céu terá nuvens carregadas com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura vai marcar mínima de 18ºC e máxima de 33ºC. A umidade vai variar entre 90 e 45%. Ainda de acordo com o Inmet, existe a possibilidade de queda de granizo em algumas regiões do DF.

Para a semana, a previsão é de que os termômetros marquem acima dos 32ºC e umidade em torno dos 30%. Por causa do calor e da alta umidade, há a previsão de pancadas de chuva durante tarde e noite, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento, levando o instituto a emitir alerta amarelo para os perigos de tempestade. Já a umidade vai ficar entre 55% e 30%.

Cuidados

O Inmet alerta que a população precisa ter alguns cuidados neste período de seca e muita radiação solar, procurar se hidratar bastante, evitar exposição ao sol nos horários entre 10h e 16h e usar bastante protetor solar. O instituto avisa, ainda, que a população deve estar atenta às situações em que podem ocorrer incêndios.