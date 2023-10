São Sebastião tem queda de árvores, falta de energia e destelhamento

As fortes chuvas marcaram este sábado (7/10) em todo o Distrito Federal. Em São Sebastião, ocorreram diversas ocorrências devido à tempestade. A começar pela unidade local do Corpo de Bombeiros (CBMDF), que sofreu uma queda de energia, com as operações de socorro precisando serem desenvolvidas por meio de mensagens de aplicativo de mensagem e aparelhos de comunicação da rádio das viaturas.

No bairro Morro da Cruz, houve queda de poste de energia e queda de árvores. Em João Cândido, teve quedas de árvores e também de poste de energia; No Residencial do Bosque também teve quedas de árvores. Na Rua 12, ocorreu o destelhamento de casas. De acordo com a CBMDF, não há relatos de vítimas em decorrência das chuvas.