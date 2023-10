No penúltimo dia de competições do Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade, que está acontecendo no Lago Paranoá, ao lado da Ponte das Garças, o calor forte castigou o público e os competidores, neste sábado (7/10). O torneio é seletiva para o Mundial de Sprint, no Havaí, em 2024.

Um dos grandes destaques do dia foi a presença de um caminhão-pipa, que foi acionado para refrescar os competidores e o público que acompanhava as provas. A ideia foi a atleta Ana Chequetti, 54 anos, que veio do Rio de Janeiro. Ela contou que, na sexta-feira (6/10), sugeriu um chuveirão em um grupo do WhatsApp. “Acabou vindo um hiper chuveiro”, brincou.









Também houve um momento de certa apreensão. Durante a disputa de uma das baterias, uma canoa acabou virando enquanto os atletas faziam a tomada de boia. A embarcação estava composta de seis competidores. Um deles, Leandro Falcão, 51, vindo de “Estávamos em um procedimento de boia, em que a embarcação fica muito vulnerável, e é totalmente normal isso acontecer”, explicou. “Mas a equipe toda está de parabéns por ter feito o procedimento de virar a canoa com tranquilidade e eficiência, saindo da raia sem atrapalhar a prova”, parabenizou Falcão.

Sobre o desempenho de sua equipe (Fusão Va’a), ele disse estar orgulhoso. “Como um todo, está indo muito bem, avançando no chaveamento de algumas categorias e estamos muito confiantes para conquistar alguns títulos amanhã”, comentou.

Ainda tem mais

Este domingo (8/10), é o último dia de competições da disputa. O Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade reúne competidores jovens e experientes, de 11 a 82 anos. Ao todo, são 732 atletas — 370 mulheres e 362 homens — de oito estados do país. A maior delegação é a do Rio de Janeiro, com 360 atletas. Depois, vem Brasília, com 213, seguida por São Paulo, com 82.

Confira a programação:



7h às 15h: Provas

8h às 09h: Yoga — Remada Rosa, com Jane Carmem

8h às 18h: Adasa — Programação Ambiental

9h às 11h: Ativação e Movimento: Clube Co.

15h30: Premiação e encerramento com Kimokeo Kapahulehua

16h30: Bruno Dourado e Banda

18h: Encerramento