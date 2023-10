Uma motorista perdeu o controle do carro e capotou neste domingo (8/10), às margens da BR-020, em frente ao Condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, empenhando duas viaturas.

Quando os militares chegaram no local se depararam com o Toyota Etios, de cor branca, que havia acabado de capotar às margens da rodovia. A condutora do automóvel, uma mulher de 26 anos, não apresentava ferimentos e recusou transporte para o hospital.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A PRF ficou responsável pelo local.



