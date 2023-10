O domingo (8/10) no Distrito Federal será mais um dia típico do período chuvoso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará bastante nublado e existe a possibilidade de pancadas de chuva.

Apesar da possibilidade de chuvas, o calor continua no DF, com a máxima prevista para os 33°C. "O dia começou com muitas nuvens e não se descarta alguma chuva isolada, ainda pela manhã", destaca o meteorologista do Inmet Heráclio Alves. A temperatura mínima registrada foi de 18°C, em Águas Emendadas, e 19ºC no Plano Piloto.

"No decorrer do dia, com aquecimento diurno, essa nebulosidade tende a intensificar, aumentando as chances de pancadas de chuva, mesmo que de forma isolada", acrescentou o especialista.

Em relação a umidade relativa do ar, a máxima registrada foi 95% e a mínima, segunda o Inmet, deve ficar na casa dos 40%.

Alerta amarelo

O Inmet está com alerta amarelo para tempestades no DF, o que significa chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h) e queda de granizo.

Também existe a possibilidade, mesmo que baixa, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.