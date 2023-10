Homem atira em via pública, foge e é preso em condomínio no Gama

Um homem foi preso por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O suspeito efetuou disparos próximo a uma padaria e fugiu de carro. Ele abandonou o veículo e foi detido dentro de um condomínio. O caso ocorreu por volta das 23h deste domingo (8/10), no Gama.



A PMDF foi informada que o suspeito armado efetuou disparos próximo a uma padaria, no Setor Central do Gama, e fugiu do local em seguida em um carro prata. Segundo a polícia, o veículo foi visto pelo Gtop 29, que iniciou um acompanhamento de 10 minutos pelo Gama. O suspeito abandonou o veículo e tentou fugir a pé por dentro de um condomínio no Setor de Indústria, mas foi detido pelos policiais.

Em um vídeo de câmeras de segurança, é possível ver o momento que o fugitivo entra no condomínio e é perseguido pelos agentes. Em poucos instantes, ele é preso pelos policiais.

O indivíduo foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Junto com ele, estava uma pistola pertencente à PMDF com a numeração raspada e drogas. O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, tráfico de drogas, embriaguez ao volante e direção perigosa.



Veja vídeo: