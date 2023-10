Produção e processamento de mandioca de mesa é tema do Dia de Campo

Promovido pela Embrapa Cerrados e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o evento será realizado Parque Tecnológico Ivaldo Cenci - (crédito: Divulgação/ Embrapa) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A produção e o processamento da mandioca de mesa no Distrito Federal serão os temas abordados no Dia de Campo nesta terça-feira (10/10). Promovido pela Embrapa Cerrados e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o evento terá início às 8h30, no Circuito de Olericultura, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF. A entrada é gratuita.



De acordo com a Embrapa Cerrados, o evento terá quatro estações técnicas, com apresentações de pesquisadores e extensionistas rurais sobre manejo de solo e plantio, além de tratar temas como manejo do cultivo irrigado sob cobertura plástica do solo, manejo de plantas daninhas e processamento de raízes. (Confira a programação completa abaixo)

Após as apresentações, haverá a distribuição de amostras promocionais de manivas-sementes da Cultivar de mandioca de mesa BRS 429, que foi lançada em 2022 pela Embrapa Cerrados.

O Dia de Campo conta também com o apoio da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF).

Serviço

Data: terça-feira (10/10)

Horário: A partir de 8h30

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci (Parque da AgroBrasília), na BR 251, km 5 - PAD-DF

Programação

8h30 - Recepção dos convidados e credenciamento

9h - Abertura oficial do evento

9h20 - Estações/apresentações de campo:

1. Mandioca de mesa no Distrito Federal: manejo do solo e plantio - Jose­fino de Freitas Fialho (Embrapa Cerrados) e Kleiton Rodrigues Aquiles (Emater-DF)

2. Mandioca de mesa no Distrito Federal: manejo do cultivo irrigado sob cobertura plástica do solo - Jorge César dos Anjos Antonini (Embrapa Cerrados) e Antônio Dantas Cota Junior (Emater-DF)

3. Mandioca de mesa no Distrito Federal: manejo de plantas daninhas Nubia Maria Correia Embrapa Cerrados

4. Mandioca de mesa no Distrito Federal: processamento de raízes - Fábio Roberto Teixeira Costa (Emater-DF) e Paulo Henrique de Melo Álvares (Emater-DF)

11h30 - Distribuição de amostras promocionais de manivas-sementes da Cultivar BRS 429

11h50 - Encerramento