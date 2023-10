Pirenópolis celebra 296 anos com eventos para todos os gostos

Movida pela cultura, história, turismo e uma gastronomia única, Pirenópolis, cidade de Goiás, acaba de completar 296 anos. Para celebrar a data, a prefeitura do município localizado a cerca de 150km de Brasília, preparou uma programação especial que vai até 25 de outubro.

A comemoração teve início em 27 de setembro, com a Copa Primavera de vôlei. Na quinta-feira, ocorreu a Gincana do Patrimônio, no Largo da Matriz. Na sexta, os festeiros da cidade fizeram uma serenata de aniversário, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais pontos turísticos de Pirenópolis. Na manhã de sábado, dia do aniversário da cidade, a prefeitura promoveu o hasteamento oficial das bandeiras, com a presença do prefeito, Nivaldo Antônio de Melo.

No discurso, Nivaldo agradeceu aos secretários municipais e destacou as ações que estão sendo desenvolvidas na cidade. "Entendemos a importância de obras de infraestrutura, mas nada seria importante se você não tiver a vida para aproveitar, com as belezas naturais que a nossa cidade tem", disse.

"Ter a oportunidade de estar à frente de um município como Pirenópolis é uma grande honra e satisfação. Isso me faz dormir e acordar com mais e mais responsabilidade. Entendemos as cobranças e as necessidades, mas temos leis e responsabilidades fiscais para cumprir, e necessitamos de um pouco de tempo para colocar os projetos em andamento", completou.

A secretária de Educação, Márcia Áurea Oliveira, fala sobre o desenvolvimento de ações intersetoriais com outras secretarias dentro das escolas. "Temos o bombeiro-mirim, que é uma ação social, o Proerd, um programa que traz o olhar de conhecer e escolher uma vida distante das drogas, o turismo na escola, que traz uma porta aberta vinculada aos atrativos e empreendimentos da cidade. Entendemos que nossas crianças serão nossos empreendedores", destaca.

Já na tarde de sábado, ocorreu a entrega de dois sinos da Igreja Matriz de Pirenópolis, um com aproximadamente 300kg e outro com 75kg. O momento contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que fez um discurso: "Sei o que é a beleza do sinal do sino, principalmente às 18h da tarde, quando chega a hora do Ave Maria, que é uma coisa linda". Os sinos eram bastante aguardados pela comunidade religiosa da cidade. Durante a entrega, houve ainda uma cerimônia de benção.

Dando continuidade à programação, foi celebrada ontem a missa de aniversário de Pirenópolis, na Igreja Matriz. O momento contou com a presença de vários fiéis.

As festas ocorrerão durante todo o mês de outubro, com torneios esportivos, apresentações musicais, atividades religiosas, cívicas e culturais que ressaltam a herança da cidade. O município goiano também realizará a 14ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis. A programação diversificada tem o objetivo de fortalecer o vínculo com a população local, destacando o início e a entrega de obras relevantes para o desenvolvimento da comunidade.

Amor por Pirenópolis

Iteuvina Amorim e Silva, 97 anos, é nascida e criada em Pirenópolis e faz questão de participar de todas as festividades. Mãe de 10 filhos, ela acompanhou a mudança da cidade ao longo dos anos, e destaca a paixão que tem pelo local. "A cidade não tinha muitos carros e nem muitas pessoas de fora. Vinham muitas pessoas da roça assistir às festas", conta.

Religiosa, Iteuvina relata o que mais desperta interesse no município: "Gosto de ir às missas e ler a bíblia. Faço isso todos os dias". Giselle Kiossany, 38, neta de Iteuvina, cresceu em Pirenópolis e conta que seu passeio preferido é visitar as cachoeiras. "Pode ser até um rio que fica dentro da cidade, não preciso ir muito longe. Fui criada perto do rio que passa dentro da cidade, lembra a infância", pontua.

Hugo Chaguinha, organizador do Festival Gastronômico e dono do Buteko do Chaguinha, um restaurante de destaque de Pirenópolis, se derrete ao falar sobre o amor que tem pela cidade. "Há 10 anos escolhemos essa cidade sensacional para morar, que ao mesmo tempo que nos traz uma qualidade de vida muito grande, a escola das crianças é perto, o esporte é perto, respiramos um ar melhor e também nos dá uma possibilidade de trabalho. Uma dádiva de Deus. Morar em Pirenópolis é um privilégio muito grande."

Valorização da cultura

Um dos pilares importantes de Pirenópolis é a valorização da cultura. As serenatas, que são um costume antigo na cidade, são realizadas durante as datas comemorativas ao longo do ano. "Pirenópolis é uma cidade extremamente cultural. Para o aniversário, colocamos algumas das tradições, como a serenata, para lembrar os tempos remotos, quando as pessoas saíam nas noites de lua cheia cantando", ressalta o secretário municipal de Cultura, Ronaldo Félix de Fontes.

Delzeuita de Almeida participa da cantoria há muitos anos e destaca a alegria de participar do festejo. "Cantar é um momento maravilhoso. Eleva a alma e as pessoas confraternizam. É uma tradição antiga. Eu fiz o magistério em 1986 e já fazia essas serenatas. Faz parte da cultura de Pirenópolis, somos filhos dos que cantavam", conta.

Ponto turístico de sucesso

Pirenópolis recebe cerca de 80 mil turistas por mês. A cidade, famosa pela cultura, história e natureza, conta com cachoeiras e diversas opções de atividades ao ar livre, além de uma gastronomia única e de tirar o fôlego.

Vanessa Leal, secretária de Turismo, acredita na importância da gastronomia local. "Pirenópolis é uma cidade muito acolhedora por meio da gastronomia, tanto da culinária internacional quanto da culinária regional. Hoje temos empreendimentos para os mais variados gostos", destaca.

O recanto natural, que conta com forte raiz religiosa, promove diversas festas ao longo do ano, contando com 74 eventos no calendário cultural. A celebração do Divino Espírito Santo é a maior e a mais tradicional, e já chegou a render um prêmio internacional.



14ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis

Uma das atividades mais importantes da programação do aniversário da cidade é a 14ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis. O evento teve início em 28 de setembro e vai até 28 de outubro. O tema deste ano é "Original do Cerrado", e conta com mais de 40 estabelecimentos que participam da ação com pratos e menus especiais em suas casas. Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, será montada uma arena gastronômica no Largo da Matriz, onde ocorrerão degustações, venda de produtos, serviços e atrações musicais, como Grace Carvalho, Heróis de Botequim e Banda Liga Joe.