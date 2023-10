Encerra nesta terça-feira (10/10) o prazo de inscrição do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Os candidatos devem se inscrever por meio do site do Cebraspe, banca examinadora. As taxas são de R$ 120, para analista, e R$ 158, para auditor.

Ao todo, são ofertadas 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Dessas vagas, há a previsão de oferta exclusiva para candidatos negros e pessoas com deficiência.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame será composto por 150 questões, que deverão ser respondidas com "certo" e "errado". A distribuição das questões acontecerá da seguinte maneira:



Conhecimentos básicos: 35 questões;



Conhecimentos específicos I: 45 questões; e



Conhecimentos específicos II: 70 questões.

A prova discursiva valerá 50 pontos para a carreira de analista administrativo de controle externo e 60 pontos para os demais cargos.

Requisitos e remuneração

Analista administrativo de controle externo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial é de R$ 11.833,14.

Auditor de controle externo - área especializada: tecnologia da informação - orientação sistemas de TI: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Salário inicial de R$ 20.174,76.

Auditor de controle externo: área auditoria: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Remuneração de R$ 20.174,76.