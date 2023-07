Homem armado ameaça esposa e mantém crianças em cárcere em Planaltina

CB Correio Braziliense

Um homem de 30 anos foi preso, na tarde de sexta-feira (7/7), por agredir e ameaçar a esposa com uma arma de fogo e manter quatro crianças em cárcere privado. O crime ocorreu no Vale do Amanhecer, na região de Planaltina. As vítimas foram liberados após negociação da Polícia Militar do DF com o autor.

Agentes do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) receberam a informação de que um homem estava agredindo a esposa na CR 89, do Vale do Amanhecer. Os militares então foram até o endereço e encontraram o suspeito na calçada com uma pistola na mão. Ao ver os policiais, o autor correu para dentro de casa.

Perseguido pelos agentes, o suspeito manteve a família em cárcere dentro da casa. Primeiro, ele liberou a esposa e duas crianças, sendo uma delas de colo. No entanto, os policiais receberam a informação de que havia outras duas crianças na casa.

Após 30 minutos de negociação, o Gtop 34 conseguiu que o homem liberasse as outras vítimas. O morador colocou a pistola 9mm no chão e se entregou.

Ao revistar a casa, a polícia apreendeu mais 46 munições. O suspeito foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e autuado por cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele foi recolhido para a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).



