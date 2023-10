Cachorro do mato é resgatado por polícia ambiental no Catetinho; veja vídeo

Um cachorro do mato foi resgatado na manhã deste domingo (15/10), próximo ao Museu do Catetinho, no Park Way. Os policiais militares do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) foram acionados para verificar o estado de saúde do animal e realizar o resgate.



Segundo a Polícia Militar do DF, a fêmea da espécie cachorro do mato estava com dificuldades para se locomover. Após o resgate, o animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No local, ela passará por observação, tratamento e reintegração à natureza.

Veja o vídeo: