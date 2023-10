Correio promove debate sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama

Para promover um diálogo sobre a prevenção e o tratamento do câncer do mama, o Correio Braziliense vai realizar o evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, na próxima quinta-feira (19/10). O CB Debate ocorrerá no mês destinado a chamar a atenção para o diagnóstico precoce da doença, o Outubro Rosa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no Brasil, além de ser uma das principais causas de morte.

O evento terá início às 14h30, no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio — YouTube e Facebook. A programação inclui dois painéis com os temas Estilo de vida e câncer: da prevenção ao pós-tratamento e Os avanços nos diagnósticos e tratamento. O seminário contará ainda com a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), e da secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde (SES-DF), somente entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 430 novos casos da doença na rede pública da capital. No mesmo período, como forma de tratamento, os hospitais realizaram 2.572 quimioterapias, 149 radioterapias e 131 mastectomias.

Presença confirmada no evento, a oncologista do Hospital Anchieta, com atuação em câncer de mama, Rafaela Costa comenta que essa é uma das doenças mais estudadas no mundo. "Os tratamentos vêm evoluindo. Então, a gente tem algumas modalidades que estão incluídas nesse tratamento dessa doença tão complexa", destaca. A médica explica que os principais tratamentos são: cirurgia, quimioterapia, as endocrinoterapias e a radioterapia. "Vai depender muito de qual estágio a doença está", ressalta.

Rafaela Costa, oncologista do Hospital Anchieta (foto: Arquivo pessoal)

Além disso, a oncologista alerta para a importância de detectar a doença logo no começo. A recomendação é que a mulher faça pelo menos uma vez por ano os exames de rastreamento, sendo a mamografia a partir dos 40 anos. A especialista enfatiza ainda a necessidade de realizar os exames preventivos em qualquer época do ano. "O Hospital Anchieta lançou, em 2023, a campanha Pense rosa durante todo o ano. Queremos alertar as pacientes que a prevenção ao câncer de mama é um ato de amor à vida", conclui Rafaela Costa.