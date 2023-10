Parada do Orgulho teve protestos e celebração da diversidade, em Taguatinga

Neste domingo (15/10), o centro de Taguatinga virou palco para a Parada do Orgulho LGBTQIAN+. A celebração da diversidade foi marcada por protestos contra o projeto de lei aprovado na Comissão da Família da Câmara dos Deputados Federais. O teor político ganhou musculatura com as presenças da deputada federal Erika Kokay (PT-DF) e do distrital Fábio Félix (Psol).

“É uma forte resposta de que o movimento está na rua, na cidade, que não tem medo, que não vai deixar de ocupar o espaço público e que esse segmento extremista não tem maioria para proibir o casamento homoafetivo”, destacou Fábio Félix.

15/10/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - 16 parada LGBTQIAP+ de Taguatinga. Deputado Distrital Fábio Félix. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A influencer Irmã Mônica Bispo, 47 anos, também fez questão de comparecer à celebração. A evangélica faz sucesso na internet produzindo conteúdo em defesa da diversidade. “A parada está linda e impactante. Deus está nesse lugar, nessa parada. Isso serve para as pessoas aprenderem a ter respeito, carinho e acabar com a homofobia. Todo dia morre um”, declarou.

Irmã Mônica Bispo celebra a diversidade na Parada de Taguatinga (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Hyaga, 31 anos, prestigia a festa da diversidade de Taguatinga há alguns anos. “Eu gosto da Parada de Taguatinga porque é a mais democrática do Distrito Federal. E o trabalho não ocorre apenas durante a parada, é o ano inteiro, com eventos que fomentam a conscientização e a cultura da cidade”, observou a assessora parlamentar.

O coordenador geral do evento, Michel Platini, contou que a edição do ano passado teve público de cerca de 30 mil pessoas, mas que a expectativa para a parada de 2023 é que seja a maior edição da história. “Trabalhamos muito com a divulgação. Todo mundo sente que Taguatinga é a capital do DF. Por isso, é a nossa segunda maior parada. Além disso, estamos fazendo na mesma semana em que o congresso aprova um projeto que proíbe o casamento homoafetivo”, observou.

Entre os milhares de participantes, estava Pérola Negra, drag queen que garantiu comparecer à festa no Centro de Taguatinga todos os anos. “Eu amo a Parada de Taguatinga. É libertadora porque a gente pode vir vestido e se expressar como quiser, além de se divertir. É uma vida de luta, mas hoje é um dia de glória”, comemorou.

Para a drag queen Pérola Negra, a para é um momento de libertação (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Protesto

Por volta das 17h30, o movimento Mães pela Diversidade protestou em defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, empunhando exemplares da Constituição Federal.