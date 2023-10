Idosa é encontrada morta em casa no Gama; PCDF investiga como homicídio

Uma idosa de 84 anos foi encontrada morta, na tarde deste domingo (15/10), dentro da casa onde morava, no Setor Oeste do Gama. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo o delegado Thiago Paixão, o corpo apresentava sinais de deterioração, levando a crer que o óbito não tenha ocorrido neste domingo.



Uma perícia foi solicitada para o local do crime. A primeira hipótese levantada foi de homicídio. “Não há sinais aparentes de violência contra a mulher. Não há sinais de furto e roubo. É necessário a perícia para qualquer linha de investigação”, ponderou o plantonista.

O caso ainda está em apuração. Delegado-chefe da 20ª DP, Rodrigo Telho destacou que a lesão encontrada no corpo da idosa pode ser devido a uma queda. "Os parentes estavam viajando e, quando chegaram, encontraram a idosa morta. Quando sair o exame cadavérico, nós poderemos dar uma certeza sobre a causa, mas tudo indica morte natural", completou o delegado.

De acordo com Telho, no local, haviam objetos de valor, mas nada foi roubado. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi notificada às 15h50. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) não foi acionado.