Morre Aloísio Augusto, fundador do Centro Espírita Nossa Senhora da Glória

Aloísio também gostava de estimular práticas esportivas entre a juventude. Nos últimos anos, atuava na recepção das pessoas que chegavam ao centro espírita

Morreu no domingo (15/10), aos 84 anos, Aloísio Augusto, um dos fundadores do centro de umbanda mais antigo em funcionamento no Distrito Federal, o Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória (CEANSG), da 711 Norte. A informação foi confirmada pela instituição. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Aloísio atuou por quase 47 anos no Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória. Ele é lembrado pela alegria e carinho que transmitia no dia a dia, além da devoção e dedicação à umbanda.

O Centro Espírita da 711 Norte manifestou pesar pela morte de Aloísio. "Expressamos nossos sentimentos aos familiares do nosso irmão Aloísio, em especial a também nossa irmã de Corrente, Dona Célia, sua esposa. Que a alma de nosso irmão encontre a paz e a luz do Pai Maior na sua nova jornada na verdadeira morada do espírito", diz a entidade, em nota.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Aloísio.