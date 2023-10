Tempo no DF: semana começa com máxima de 33°C e rajadas de ventos

Os brasilienses irão encarar mais uma semana de calor no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 33°C nesta segunda-feira (16/10). O dia começou com rajadas de ventos em alguns pontos da cidades e, no decorrer do período, haverá variação na nebulosidade com poucas chances de chuva.



Meteorologista do Inmet, Andrea Ramos destacou que o dia terá ventos de fraco a moderado, podendo haver rajadas ao longo do período. “A circulação da alta pressão que está favorecendo esse vento mais forte, ficando com essa tendência, principalmente pela manhã”, explicou a especialista

Pela manhã, o DF registrou rajadas de vento, que são acima de 40km/h, tanto no Plano Piloto como em Brazlândia. A temperatura mínima no período foi de 18,7°C, na região de Águas Emendadas. Já a máxima pode chegar a 33°C na parte da tarde. “Semana vai ser quente”, avaliou Andrea. A umidade relativa do ar vai variar entre 25% e 75%.

De acordo com a especialista, a tendência para o DF é que os dias tenham uma nebulosidade variando e com poucas chances de chuvas. “Se ocorrer, vai ser bem isolada”, pontuou a meteorologista.

No decorrer da semana, a previsão segue com temperaturas elevadas por conta da circulação do sistema de alta pressão. “Ele favorece essa nebulosidade e esse calor. Pelo menos até quarta-feira (18/10) segue com essa tendência de poucas possibilidades de chuva”, destacou Andrea.