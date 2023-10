Endividados podem procurar unidade móvel da Serasa para negociação

Como forma de reduzir o número de pessoas endividadas na capital do país, a unidade móvel do Serasa estará estacionada, de hoje até sábado, na Praça Lúcio Costa, em frente ao Conjunto Nacional. O funcionamento será das 9h às 18, até sexta-feira, e das 9h às 13h, no sábado. Além da negociação de dívidas, o projeto Serasa na Estrada proporciona a consulta de pontuação de score, solicitação de crédito, proteção de dados pessoais e informações sobre a Carteira Digital Serasa, que organiza todas as finanças pessoais em um só lugar.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Serasa, mais da metade dos brasilienses estava inadimplente em agosto. O total de endividados chega a 1.278.676 de pessoas, o equivalente a 52,45% da população adulta.

A maior parte dos mais de R$ 9,5 milhões que se acumulam entre os brasilienses, as dívidas estão concentradas em três setores: bancos e cartões (34,39%); contas de gás, água e energia elétrica (17,61%); e financeiras (17,25%). Entre as faixas etárias, os mais inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (38,2%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (33,8%) e por pessoas com mais de 60 anos (17%).

Em setembro, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias que afirmam ter dívidas a vencer nas diferentes modalidades de crédito cresceu 0,6 ponto percentual. Isso representa 75,3% das famílias no Distrito Federal.