Estádio do Bezerrão será reaberto, após três anos fechado, neste sábado (21/10)

Depois de três anos com os portões fechados, o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, vai ser reaberto, neste sábado (21/10), com programação especial e acesso gratuito mediante à doação de 1kg de alimento.

As comemorações marcam a nova fase do estádio, que passou por diversas reformas na estrutura. O destaque vai para a final do Amador Copa Cup, que colocará frente a frente Santos-DF e Legião FC, e um jogo comemorativo entre Gama Master e convidados especiais.

A reforma

O governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 1,7 milhão na reforma do Estádio Bezerrão. Entre as melhorias foi feita a instalação de um novo gramado, manutenção do alambrado com solda dos gradis, alteração na fixação de tubos e a aplicação de braceletes em trechos danificados. A revitalização incluiu a recuperação dos 20 mil assentos, manutenção da parte elétrica e aprimoramento do sistema de incêndio com mangueiras e extintores novos.

A troca dos revestimentos dos banheiros e dos vestiários, como a substituição de cerâmicas danificadas e a instalação de dispensers, são exemplos dos trabalhos que visam oferecer uma experiência de alta qualidade aos torcedores. Na área externa, todas as cadeiras receberam numeração e vidros foram instalados na tribuna.