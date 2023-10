Homem que se vestia de policial para se exibir na internet é preso no DF

O falso policial que usava farda e distintivo da polícia judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para se exibir nas redes sociais, foi preso na manhã desta terça-feira (17/10), no âmbito da Operação Fake Cop, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Welington Simeão da Silva, de 41 anos, é suspeito de se passar por funcionário público e postar nas redes sociais exercendo a “profissão”. Ele entrou na mira da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) após a Coordenadoria de Investigações Preliminares e Apuração de Fraudes Virtuais do TJDFT, identificar que o falso policial realizava postagens nas redes sociais, com o uniforme da polícia judiciária.

Durante as investigações, a 5ª DP constou que o suspeito, de fato, postava fotos nas redes fingindo ser policial, e por isso, pediram à Justiça o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, que foi autorizada e deflagrada nesta terça.

Na residência de Wellington, no Setor Noroeste, os policiais encontraram os uniformes utilizados pelo suspeito — e que foram apreendidos. O homem foi autuado em flagrante por fingir ser funcionário público. A condenação para esse tipo de crime é de três meses de prisão.

O falso policial também foi indiciado pela prática contravencional de usar uniforme e distintivo de função pública que não exerce e, caso condenado, estará sujeito a uma pena de multa.

Por se tratar de um crime de menor potencial, Simeão foi liberado, mas terá que comparecer à Justiça quando for intimado.