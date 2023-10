Ex-funcionário do Correio morre de infarto enquanto pedalava na Flona

O ex- funcionário do Correio Braziliense Reinaldo de Oliveira Costa, de 53 anos, faleceu, na manhã desta terça-feira (17/10), enquanto pedalava com um grupo de ciclistas pela Floresta Nacional de Brasília (Flona). Ele foi vítima de um infarto fulminante do miocárdio, e, de acordo com relatos, os amigos perceberam que ele ficou para trás e quando voltaram, ele estava passando mal. Reinaldo chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Colaborador exemplar, trabalhou nos Diários Associados de 13 de dezembro de 1989 a 18 de setembro de 2020, cerca de 31 anos, cuidando de toda a parte telefônica da empresa. A história com o Correio começou ainda na infância, quando vinha seu pai que que era técnico de telefonia do jornal o trazia com ele e foi nessas vindas que aprendeu tudo sobre as estações do prédio.

Reinaldo era o mais velho de cinco irmãos. A irmã Renata Costa conta que ele era apaixonado pelo ciclismo desde a infância. “Ele era uma pessoa ativa e sempre pedalou, amava praticar esportes e se alimentar bem, ele tinha quatro bicicletas, e tenho certeza que morreu fazendo o que ele amava”, relata emocionada.

O irmão Renildo Costa relata que a família foi pega de surpresa com a morte precoce de Reinaldo. “ Foi um baque muito grande para todos, mas vai ficar a lembrança de um homem parceiro e animado e que amava andar de bicicleta, a vida dele era o ciclismo”, conta.

Ainda não há informações sobre o horário e local do velório.