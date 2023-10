Pedestre morre e outro fica ferido em dois atropelamentos no DF

Um pedestre morreu, na tarde desta quarta-feira (18/10), após ser atropelado no Eixão Norte. Algumas horas depois, no início da manhã desta quinta-feira (19/10), uma outra ocorrência de atropelamento. Um homem de 44 anos foi atingido por um veículo na BR-020. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Sobradinho em estado estável.

O atropelamento que resultou em morte ocorreu pouco antes das 17h no Eixão Norte, na altura da Quadra 102, no sentido saída norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento de pedestre.

Segundo a corporação, o atropelamento se deu no momento em que a vítima tentava atravessar a via, quando o veículo GM Ônix acabou atingindo o pedestre, que não teve a identidade confirmada e idade aproximada de 30 anos.

O pedestre chegou a ser avaliado pelo CBMDF, porém apresentava ausência de sinais vitais e lesões incompatíveis com a vida.O óbito foi confirmado no local. O condutor do carro de 34 anos não se feriu. Para o atendimento, três faixas de rolamento foram interditadas. A Polícia Civil e Militar do DF foram acionadas.





Atropelamento na BR-020

Por volta das 6h desta quinta-feira (19/10), o Corpo de Bombeiros foi acionado por conta de um atropelamento na BR-020, em frente à Sobradinho, no sentido Planaltina. Chegando ao local, as equipes de socorro encontraram um pedestre de 44 anos, que se queixava de dores no quadril.

A vítima, que estava consciente e estável, foi transportada para o Hospital Regional de Sobradinho. O motorista do veículo Honda Civic envolvido na ocorrência permaneceu no local do acidente. Parado no canteiro central da pista, o condutor do carro não se feriu.

Uma faixa foi interditada para realização do socorro. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local.