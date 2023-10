Concurso Iprev-DF: aprovados devem ser chamados em breve, diz diretora

Candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) podem ser chamados em breve. A informação foi dada durante uma audiência pública, realizada na segunda-feira (16/10), pela Comissão de Fiscalização, Gestão, Transparência e Controle da Câmara Legislativa.

Após questionamento feito pela deputada Paula Belmonte (Cidadania), a diretora-presidente em exercício do Iprev, Raquel Galvão, garantiu que os 65 aprovados no último concurso do órgão deverão começar a trabalhar em breve.

"O Iprev está sendo totalmente organizado para receber os 65 novos concursados. Ainda nesta semana, o Diário Oficial do DF vai publicar o crédito no valor de R$ 1,75 milhão que vai viabilizar as nomeações", afirmou.



Raquel também comentou sobre a crescente demanda de trabalho do órgão. "O Iprev precisa desses servidores, pois nossa demanda é muito grande. Hoje temos mais de 30 mil beneficiários, entre aposentados e pensionistas. Com a vinda dos aposentados e pensionistas da Educação para o Iprev, vamos passar de 60 mil beneficiários", acrescentou.



Sobre o concurso

O concurso do Iprev ofertou 85 oportunidades, sendo 65 de preenchimento imediato e 20 para formação de cadastro reserva. Os participantes foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

O exame objetivo foi composto por 120 questões, valendo 120 pontos, e avaliou as habilidades e os conhecimentos dos candidatos. Já a discursiva valeu 30 pontos e consistiu na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade.

Os nomeados receberão o salário inicial de até R$ 6.760, para ingresso no padrão I, da terceira classe, e cumprirão a carga horária semanal de 40 horas.





Com informações da Agência CLDF*