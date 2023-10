Evento no DF debate aceleração para resolver problemas do governo

Com mais de 50 representantes de empresas, governo distrital e federal, o evento Desafio de problemas complexos no governo — organizado pela Cotidiano Aceleradora — debateu, nesta sexta-feira (27/10), o trabalho de empresas na aceleração, inovação de processos de trabalho e organização de serviços no setor público.

No Espaço Inovação, localizado no edifício 3 do Banco do Brasil, no Setor Bancário Sul (SBS), os palestrantes destacaram o poder de integração que prestam às instituições. Um dos primeiros a discursar ao público foi Rafael Fontes, 44, responsável pelo portfólio da área da Tecnologia da Informação do Banco do Brasil, que falou sobre como se dá a construção de maturidade de investimento na tecnologia.

Segundo ele, um portfólio maduro é importante para garantir que a capacidade de TI estar alinhada às estratégias de uma empresa. "Precisa-se ter investimento em profissionais da forma correta para atingir os melhores resultados. Alinhar estratégia com execução dessas empresas", avalia.











Rafael cita que um dos principais fatores de sucesso é a instituição, pública ou privada, ter responsabilidade de se organizar para com um objetivo estratégico. "A demanda de tecnologia é sempre maior que a nossa capacidade. Por isso é importante fazer as escolhas corretas e ter o investimento mais assertivo possível", contextualiza.

Com programação das 9h às 12h30, com um intervalo para coffee break e networking entre os participantes, o evento reuniu equipes do Ministério da Saúde, Banco do Brasil, Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O que são GovTechs

Além de empresas privadas, representantes das GovTechs estiveram na cerimônia. Atuante nas ações de transformação digital do país, tratam-se de empresas focadas em tecnologia, processos de trabalho e soluções ágeis, com o objetivo de gerar inovação para a gestão pública e auxiliar na economia de recursos públicos.

Uma espécie de startup dentro do governo federal, as GovTechs têm algumas semelhanças com iniciativas privadas. Entre elas, está o uso de ferramentas digitais, novas tecnologias relacionadas à análise e geração de dados, e pessoas que transitaram entre o setor público e empresarial, engajadas em oferecer melhores serviços públicos ao cidadão.