Ibaneis implementa região do Arapoanga e lança Projeto Castra DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) implementou, na manhã desta sexta-feira (10/11), a região do Arapoanga. Na cerimônia, o chefe do Executivo local comentou que o governo tem a programação para instalar equipamentos públicos na nova cidade. Além disso, ele lançou o projeto Castra-DF, no Parque Ecológico Sucupira, e visitou o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Tucano, em Planaltina, e o Drenar DF, na Asa Norte.



Durante a entrega oficial da administração regional do Arapoanga, Ibaneis destacou que o Governo do DF tem programado a instalação dos equipamentos públicos necessários. “A partir de 2024, vamos lançar mãos à obra para entregar diversos equipamentos para o Arapoanga. Precisamos trazer escolas, creches, a sede da administração”, ressaltou.

O chefe do Executivo local também avaliou a necessidade de implantar uma unidade de pronto atendimento, um terminal rodoviário na cidade e um restaurante comunitário. “São muitas coisas que nós precisamos fazer, mas já está tudo projetado e até o primeiro semestre do ano que vem, todas essas obras vão estar licitadas”, comentou.

Em dezembro do ano passado, a Câmara Legislativa do DF aprovou a criação de duas novas regiões administrativas, sendo elas: Água Quente, na região do Recanto das Emas, e Arapoanga, que foi desmembrada de Planaltina. As novas cidades se somaram às 33 já existentes. Na nova região implementada, residem cerca de 50 mil pessoas.

Ibaneis também cumpriu agenda em visita ao Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Tucano, em Planaltina. “Passamos na inauguração de uma creche que era muito cobrada pela região do Buritis IV. Ficou linda a creche”, disse. Antes, o governador lançou o Castra DF, no Parque Ecológico Sucupira. A região de Planaltina é a primeira a receber o programa itinerante e gratuito. “Projeto belíssimo de castração”, comentou. Serão oferecidas mil vagas para a região, sendo 600 para cães e 400 para gatos.

Drenar DF

Com a obra cerca de 50% concluída, Ibaneis visitou o Drenar DF, na Asa Norte. “Esperamos resolver o problema dos alagamentos da Asa Norte a partir do próximo ano. São R$ 174 milhões investidos nessa obra”, comentou. “É uma obra enterrada, quase ninguém vê o que está acontecendo, mas é de suma importância para a cidade e esperamos terminar com esse trauma tão grande para o DF”, disse.

Na visita, o governador foi questionado sobre a fiscalização dos ônibus e os atrasos em relação aos pagamentos. A respeito do assunto, Ibaneis destacou que a Secretaria de Mobilidade faz o trabalho de acompanhamento da operação dos ônibus do DF e que a licitação, que foi feita ainda no governo Agnelo, prevê o pagamento de uma tarifa técnica. “Esses valores que são aprovados são exatamente para cobrir os valores das gratuidades. São quase R$ 2 bilhões investidos no sistema de transporte urbano e o que a gente pode fazer é acompanhar os contratos”, enfatizou.

Segundo o governador, para financiar a mobilidade pública do DF, é necessário buscar novas fontes de renda. “Não adianta querer sobrecarregar também o passageiro. Hoje, se a passagem fosse paga integralmente pelo passageiro, ela estaria em torno de R$10. Por isso que a gente tem todo esse custo elevado exatamente porque nós estamos bancando a parte do trabalhador e do transporte público”, detalhou.

Para melhorias na mobilidade coletiva, Ibaneis comentou que há uma licitação da expansão do metrô de Samambaia e o GDF está lançando o edital da expansão da Ceilândia, além do planejamento da obra do BRT Norte.