Agências do trabalhador oferecem 208 vagas de emprego

As agências do trabalhador estão oferecendo nesta quinta-feira (23/11) 208 vagas de emprego. Os salários vão de R$ 1.320 a R$ 2.500, mais benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo presencialmente em uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Caso a pessoa não se sinta atraída por nenhuma dessas oportunidades, pode fazer o cadastro para opções futuras, porque o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Pelo salário de R$ 1.800, há vagas para padeiro (1) em Ceilândia, sushiman (1) em Águas Claras e confeiteiro (2) na Asa Norte. A profissão de pizzaiolo (2), no Riacho Fundo II, recebe R$ 1.700. Auxiliares de padeiro (1) e pizzaiolo (4) trabalham por R$ 1.500.

Açougueiro tem oportunidades de emprego na Estrutural (2), em local não fixo (15), em Taguatinga (5), em Santa Maria (5) e em Ceilândia (8). Os salários variam de R$ 1.442,53 a R$ 1.923. Já as vagas para ajudante de açougueiro, são para atuar em Ceilândia (5) e em local não fixo (10), por R$ 1.442,53 e R$ 1.320. Na Estrutural, supervisor de açougue recebe R$ 2.500.

Há, também, emprego para cozinheiro de restaurante (2) e geral (12). Os pagamentos podem chegar a R$ 2 mil, mais benefícios. Outras oportunidades do dia são para: atendente balconista (R$ 1.320), atendente de padaria (R$ 1.448,34), atendente de lanchonete (R$ 1.406), auxiliar de barman (R$ 1.425,60), e supervisor de cozinha (R$ 1.700).

Os empregadores que pretendem oferecer vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para realizar entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Além disso, é possível solicitar o atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. O Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), também pode ser utilizado.

*Com informações da Agência Brasília

