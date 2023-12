Durante blitz no Gama três homens são detidos com arma de fogo

Três homens foram presos na manhã deste sábado (2/12) durante blitz realizada no setor oeste do Gama. O veículo com os suspeitos foi abordado na altura da quadra 36, durante a Operação Hércules. A Polícia Militar (PMDF) percebeu que os ocupantes do veículo estavam nervosos durante a abordagem.

Na busca veicular foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, cinco intactas e uma deflagrada. Eles foram conduzidos para a 20ª Delegacia Policia (Gama), onde foi constatado que o trio tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Eles foram autuados pelo porte ilegal de arma de fogo.