Homem que assassinou ex-namorada com 47 facadas vai a júri popular

Reriton Gomes, réu por assassinar a ex-namorada Gabriela Bispo de Jesus, 33, em Samambaia Sul, com 47 facadas, irá à júri popular. O crime aconteceu em 9 de maio deste ano, dentro da casa da vítima.

O julgamento está marcado para ocorrer em 6 de dezembro, no Tribunal do Júri de Samambaia. Segundo a investigação, no dia do crime, após esfaquear a ex-companheira, Reriton saiu do local, trancou a porta e se desfez da chave, enquanto a vítima ainda estava viva. O intuito era dificultar com que ela fosse socorrida.

Na fuga, o criminoso levou a criança do casal, à época com três anos. No dia seguinte ao crime, ele entregou o filho ao advogado, que deixou o menino aos cuidados da polícia. Reriton é réu e acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pelos crimes de homicídio qualificado, considerando que o crime foi cometido por motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter sido cometido contra mulher, em contexto de violência doméstica, o que caracteriza o feminicídio.

Ele acabou se entregando poucos dias depois, em uma delegacia de Planaltina. Na época, o Correio mostrou que tudo começou após uma discussão do casal, já que Reriton não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o MP, após esfaquear a namorada por 47 vezes, Reriton trancou a vítima dentro da casa ainda enquanto ela estava viva (foto: Redes socias)

Relacionamento conturbado

Gabriela e Reriton estavam juntos havia três anos e viviam um relacionamento conturbado, segundo relataram testemunhas. De acordo com as investigações, o homem não aceitava o término da relação.

Na manhã do crime, antes de ir à casa de Gabriela, Reriton esteve em um bar de Samambaia e, quando voltou para a residência, começou a discutir com a mulher. Após isso, ele pegou uma faca e desferiu facadas contra Gabriela. De acordo com um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela levou 47 golpes.

De acordo com uma testemunha, Reriton é bastante carinhoso com o filho, que ele pega de 15 em 15 dias para passarem um tempo juntos. Porém, se alterava bastante durante as brigas com a ex-mulher. Outros moradores relataram que a maioria das discussões ocorria após o casal tomar bebidas alcoólicas.

Gabriela trabalhava em uma distribuidora de bebidas de Samambaia, e Reriton atuava na área de serviços gerais de um edifício localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).