DF registra redução no número de crimes de homicídio, roubos e furtos neste ano

O Distrito Federal registrou uma redução nos crimes contra a vida e contra o patrimônio. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), no acumulado de janeiro a novembro, a redução de homicídios foi de 8,6%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o roubo em transporte coletivo e o roubo a transeuntes tiveram uma queda de 28,8% e 23,9%, respectivamente. A pasta ressaltou a importância de denunciar a ocorrência dos crimes.

De acordo com a secretaria, os crimes violentos letais intencionais (CVLIs) — que englobam homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de mortes e latrocínios — apresentaram o menor número dos últimos 24 anos. No acumulado dos onze meses deste ano, a redução chegou a 8,3%, sendo 253 CVLIs em 2023 e 276 no ano passado. A queda se manteve no mês de novembro deste ano, quando ocorreram 17 homicídios e, no mesmo período do ano passado, foram registrados 21 casos.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, destacou que o uso da tecnologia, a implementação de políticas coordenadas com diversos segmentos de governo e sociedade, além do investimento em inteligência e capacitação, contribuíram para a redução criminal na capital. “Nosso acompanhamento é constante, diário. Temos o desafio de continuar superando os resultados já alcançados na redução de homicídios e crimes contra o patrimônio, o que tem colocado o DF em posição de destaque nacionalmente”, comentou Avelar.

Roubos e furtos

A SSP-DF ressaltou que os seis crimes monitorados de forma prioritária pela pasta – roubos a transeunte, em transporte coletivo, de veículo, em comércio, em residência e o furto em veículo – apresentaram redução significativa de 19,9% no acumulado dos onze meses. Para o secretário Sandro Avelar, esses crimes impactam diretamente na sensação de segurança da população, por isso é prioritária a redução de cada um deles.

Entre janeiro a novembro, o roubo em transporte coletivo teve a maior redução com 28,8%, passando de 614 em 2022 para 437 este ano. Em seguida, também no acumulado do ano, os roubos a transeunte tiveram queda de -23,9%. O roubo a residência, a comércio e de veículos também apresentaram reduão de, respectivamente, 17,4%, 16,5% e 15,2%. Os furtos em veículos, que ocorrem quando objetos são subtraídos sem que a vítima perceba, tiveram redução de 12,1%.

Feminicídio

Nos onze meses deste ano, o DF registrou 32 casos de feminicídio. Em 2022, o número de ocorrências foi de 17 casos. Segundo a SSP-DF, o enfrentamento desse crime é tratado de forma prioritária pela segurança e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). Um dos eixos de combate ao crime é o Mulher Mais Segura. A ação reúne medidas preventivas e tecnológicas voltadas à proteção da mulher e ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Além disso, o programa conta com ações de estímulo à denúncia e conscientização do público masculino sobre seu papel no enfrentamento à violência de gênero.

As denúncias podem ser realizadas de forma online; pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; pelo telefone 197, opção zero; pelo WhatsApp (61) 9 8626-1197; e, ainda, em contato com a PMDF, através do número 190. As Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e as demais delegacias do DF também oferecem atendimento ininterrupto para as mulheres.

Ação integrada

Desde o início do ano, a SSP-DF aplicou uma nova política pública, que tem como preceito a integralidade nas ações. Chamada de DF Mais Seguro – Segurança Integral, o projeto envolve forças de segurança, órgãos de governo e sociedade civil na elaboração de projetos e ações. Entre elas, a ampliação do videomonitoramento, que foi implementada em mais cinco regiões administrativas ao final deste ano – Lago Sul e Norte, Paranoá, Varjão e Jardim Botânico –, juntando-se a outras 24 monitoradas em tempo real pelas câmeras instaladas em pontos estratégicos.

A pasta destaca a importância do registro de ocorrências pela população para apoiar a elaboração de estudos criminais, que monitoram e indicam locais e horários de maior incidência de cada tipo de crime. Essas informações são fundamentais para o planejamento de estratégias de policiamento pela Polícia Militar do DF e para a identificação de grupos especializados pela Polícia Civil do DF.



