Onda de calor intenso deve atingir o Centro-Oeste nos próximos dias

Uma onda de calor intenso vai atingir o país nos próximos dias. As temperaturas começaram a se elevar no Sul do país, mas a massa de ar quente deve avançar nos próximos dias para o Sudeste e Centro-Oeste, inclusive com potencial para afetar o Distrito Federal, de acordo com previsões do MetSul Meteorologia.

As temperaturas podem atingir 40ºC em muitos estados, o que de acordo com as previsões, é "muito acima da média histórica de dezembro". Os especialistas do instituto explicam que, tradicionalmente, em dezembro, o Centro-Oeste enfrenta temperaturas mais amenas. No entanto, a onda de calor deve quebrar essa regra.

"No Centro-Oeste, normalmente, os dias mais quentes do ano ocorrem no fim do inverno e durante a primavera, no final da temporada seca. No trimestre de verão, dezembro a fevereiro, a maior ocorrência de chuva e a maior presença de umidade costuma frustrar extremos de temperatura alta", diz o texto.

"Mesmo assim, a tendência é que, entre o final desta semana e o começo da próxima, as temperaturas atinjam índices muito altos no Centro-Oeste, com marcas mais comuns de se observar nos períodos mais quentes da primavera do que em dezembro, sobretudo nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul", completa o relatório.

A preocupação maior é com municípios do Rio Grande do Sul. "Muitas cidades gaúchas podem registrar no final da semana e durante o próximo fim de semana máximas entre 35ºC e 40ºC, não se descartando registros localizados ao redor ou acima de 40ºC. A Grande Porto Alegre e os vales, por exemplo, podem anotar marcas de 37ºC a 39ºC em vários municípios com máximas localmente superiores", informa o MetSul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um relatório apontando que Brasília registrou chuvas abaixo da média e calor extremo em novembro. Um das estações meteorológicas do instituto no DF registrou 12 dias do mês com chuva igual ou acima de 1,0 milímetro (mm), totalizando 129,7 mm. "Esse valor equivale a 51% da normal climatológica (1991-2020), que é de 253,1 mm, ou seja, um déficit em volume de 123,4 mm", destaca um trecho do relatório. Além disso, a temperatura média do mês foi de 24,6°C, ficando 2,9°C acima da normal climatológica, que é de 21,7°C.