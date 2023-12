Acompanhado pela família, o governador Ibaneis Rocha (MDB) prestigiou a reinauguração da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros – Pai na manhã deste sábado (16/12). Com investimento de cerca de R$ 11 milhões, o espaço passou por uma extensa reforma nos últimos dois anos para padronização de boxes, banheiros e praça de alimentação, além da troca de sistemas hidráulicos e elétricos, individualização do sistema de gás e instalação de internet gratuita.

No último dia 8, a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros — Pai foi rebatizada após sanção da Lei nº 7.346/2023, proposta pelo deputado distrital Hermeto (MDB). O novo nome homenageia o pai do atual governador do DF e um dos pioneiros do espaço, inaugurado em 1976.

No evento de reabertura, o governante se declarou realizado com a entrega. “Frequento essa feira há mais de 20 anos, conheço todos os feirantes, fui batizado nessa cidade. É um sonho grande para mim essa obra completa, com iluminação e urbanização. Agradeço a população do Núcleo Bandeirante pelo carinho”, celebrou o governador.

A reinauguração do espaço faz parte de um conjunto de reformas nas feiras permanentes do DF. Já foram entregues as unidades do Gama, conhecida como Feira Galpãozinho, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Candangolândia, Setor M Norte (Taguatinga), Sobradinho, Brazlândia e São Sebastião.