Os Postos de Identificação Biométrica (PIBs) vão ter horários de funcionamento alternativos neste fim de ano para quem precisar obter nova documentação e fazer a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Em razão das festividades, o atendimento nas unidades vai ocorrer apenas em dias úteis, das 13h às 19h. O horário especial é válido entre esta terça-feira (26/12) e 5 de janeiro.

Nos PIBs, o atendimento é realizado por ordem de chegada. Outra opção para emissão da Carteira de Identidade Nacional é agendar o atendimento em um dos postos do Na Hora, que vão funcionar normalmente durante o período, das 7h às 19h.

Os moradores do DF com a documentação dentro da validade não precisam ter pressa para emitir a nova carteira de identidade, pois a CIN somente será exigida como documento oficial obrigatório de identificação a partir de 2032.

A carteira está em emissão no DF desde 21 de novembro deste ano e, até esse domingo (24/12), foram emitidos 23,4 mil documentos, o que representa uma média de 780 por dia. O grande diferencial da CIN está na unificação dos dados dos brasileiros, a partir da utilização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número exclusivo de identificação do cidadão em todo o território nacional.

Outra inovação incorporada pela nova identidade é a inclusão de um QR Code, para facilitar a checagem rápida e eficiente das autoridades de segurança pública. As mudanças visam facilitar a fiscalização, mitigando as fraudes documentais e os riscos de pagamentos indevidos, além de garantir a integridade dos dados nos cadastros administrativos.

Como tirar a CIN

Para emitir a Carteira de Identidade Nacional, é preciso estar com o CPF regular junto à Receita Federal e apresentar, além do documento, uma certidão de nascimento ou casamento atualizada, em via original, versão física ou meio digital, ou cópia autenticada em cartório.

Todos os dados da certidão devem estar compatíveis com os registros da Receita Federal. Caso contrário, não será possível emitir a nova identidade.

Atualmente, há nove Postos de Identificação Biométrica espalhados pelas regiões administrativas do DF, nos seguintes endereços: Asa Sul (1ª DP); Cruzeiro (3ª DP); Guará (4ª DP); Planaltina (16ª DP); Samambaia (32ª DP); Santa Maria (33ª DP); Paranoá (6ª DP); São Sebastião (30ª DP); e no Recanto das Emas (27ª DP).

Com informações da Agência Brasília

