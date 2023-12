Bebê de 23 dias se engasga e é salvo por policial de folga na Ceilândia

Um bebe de 23 dias se engasgou durante o banho na Ceilândia Norte, nesta segunda-feira (25/12). Uma policial de folga, que estava na casa de tios nas proximidades, conseguiu salvar a vida do bebê.

Por volta das 15h20, uma senhora desesperada começou a gritar por socorro, alertando que o bebê dela tinha se engasgado. A tenente Julie, integrante do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar Distrito Federal (PMDF), que estava em uma confraternização de Natal, prontamente se dirigiu ao local.

Ao chegar, a policial militar identificou a gravidade da situação e com eficácia, realizou a manobra de Heimlich — técnica de primeiros socorros para desobstrução das vias respiratórias. O procedimento foi bem-sucedido, desengasgando o bebê e restaurando a respiração dele. “Tinham pessoas na rua gritando muito, e quando vi era uma criança engasgada e no impulso peguei fiz a manobra a criança e ela voltou graças a Deus", relata a tenente. "Me sinto muito feliz que aquela família não teve um Natal trágico, entrei em contato com eles e descobri que o bebezinho já está em casa, e minha sensação é de gratidão", conta.

Após o salvamento, a tenente Julie conduziu imediatamente o bebê ao ponto de apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber os cuidados médicos necessários.

Julie está com blusa verde. Veja: