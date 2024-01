Motorista colide contra poste e derruba parte da fiação elétrica

Uma motorista colidiu o carro de passeio que ela conduzia contra um poste e derrubou parte da fiação elétrica, em Vicente Pires, na tarde deste domingo (31/12). Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a mulher está bem e consciente.

A condutora teria perdido o controle do veículo e colidiu contra o poste. O carro ficou completamente destruído e as equipes da Neoenergia foram acionadas para fazer o desligamento de energia para, assim, os bombeiros resgatarem a mulher de dentro do automóvel.

Até a última atualização dessa reportagem, a vítima ainda estava no carro.