Pessoas em situação de rua recebem almoço solidário em véspera de Ano Novo

Na véspera de ano-novo, o Instituto Barba na Rua promoveu a iniciativa "Almoço Iluminado" destinada à população em situação de rua da capital. O evento ocorreu em uma das tendas instaladas no canteiro central da Esplanada dos Ministérios e ofereceu churrasco e refrigerantes aos moradores de rua.

O Instituto Barba na Rua estacionou o ônibus da instituição, equipado com dois chuveiros e um guarda-roupa repleto de roupas, visando elevar a autoestima da população em situação de rua. No total, foram servidas 300 refeições durante o evento. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes, prestigiou a iniciativa. “O Réveillon 2024 é uma festa lindíssima, e nessa parceria, podemos oferecer um banho e um churrasco para nossa população em situação de rua”.

A ação contou com a parceria do Governo do Distrito Federal (GDF), da Associação Crescer do Distrito Federal, do Réveillon Cidade Luz Brasília, Tupac Projetos e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.