Primeiro bebê nascido na rede pública de saúde do DF em 2024 é um menino

O primeiro bebê nascido na rede pública do Distrito Federal veio ao mundo às 00h37 do dia 1º de janeiro, no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), localizado na Asa Sul. O bebê, cuja identidade os pais optaram por manter em sigilo, é um menino e nasceu por parto normal, marcando um momento de alegria para a família.

O segundo bebê nasceu às 1h27, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Havi Neres dos Santos é o primogênito de Ana Clara dos Santos, de 19 anos. “Eu já estava muito ansiosa, é meu primeiro filho. Agora, estou super feliz em tê-lo nos meus braços bem e com saúde. O Ano Novo agora tem um novo significado pra mim e pra toda a família com a chegada do Havi”, afirma emocionada. Após uma cesariana, o bebê nasceu pesando 3,3 kg e medindo 49 cm.

No Hospital Região Leste (HRL), a dona de casa Ana Cleide Rodrigues, 39 anos, deu as boas-vindas ao seu sétimo filho, Davi Rodrigues da Silva. Pesando 2,9 kg e com 46,5 cm de comprimento, o garotinho foi o terceiro bebê a nascer na rede pública do DF, às 3h13.

Mães e bebês encontram-se em boas condições de saúde.

*Com informações da Secretaria de Saúde