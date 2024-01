Programa Bolsa Universitária ajudará jovens a ingressarem na faculdade

LF Luis Fellype Rodrigues

"O programa Bolsa Universitária pretende custear cerca de 50% das mensalidades e a universidade interessada em aderir o movimento arcará com a outra metade", afirma secretário. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Jovens do Distrito Federal poderão ingressar em universidades particulares com 100% das mensalidades pagas por meio do programa Bolsa Universitária. A informação é do secretário da Família e da Juventude, Rodrigo Delmasso, convidado do programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta terça-feira (2/01). Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, ele destacou que o projeto beneficiará jovens de 15 a 29 anos, que não trabalham e nem estudam. Somente no DF, existem cerca de 175 mil jovens nesta situação.

O programa Bolsa Universitária pretende custear cerca de 50% das mensalidades e a universidade interessada em aderir ao projeto arcará com a outra metade. “(O projeto) será debatido na Câmara Legislativa. Esperamos uma aprovação célere. Há uma demanda de jovens que precisam dar continuidade aos estudos e também (ingressar) no mercado de trabalho. Os critérios para se inscrever são: estar cadastrado em qualquer benefício do governo, ter entre 15 e 29 anos e estar formado no ensino médio”, descreveu.

O secretário também comentou sobre a participação da Sejuv-DF na campanha de mobilização para filiação eleitoral dos jovens do DF, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a Secretaria da Família e Juventude (Sejuv-DF) e a Secretaria de Estado e Educação (SEE-DF) irão até as escolas para reunir os estudantes e incentivá-los a desfrutar de seu dever cívico, formando sua representação com os grêmios estudantis. Com a mobilização e o lançamento do TRE, queremos realizar uma ação conjunta para incentivar o jovem, a partir de 16 anos, a tirar seu título de eleitor, que é o exercício pleno da sua cidadania”, salientou.

A criação de uma federação entre os partidos Republicanos, ao qual é filiado, ao União Brasil e ao Progressistas também foi abordada durante a entrevista. Para Rodrigo Delmasso, a formalização da federação é possível, mas tudo dependerá dos interesses de cada legenda e de seus filiados. “Seria a maior federação do Congresso Nacional com 151 deputados, 16 ou 20 senadores. A discussão era para as eleições deste ano. A validade é de quatro anos, sendo assim, também afetaria a de 2026. Influenciaria diretamente na eleição da presidência da Câmara dos Deputados por conta da quantidade de votos”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Michel Medeiros.