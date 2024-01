Uma colisão ocorrida nesta terça-feira (2/1) entre um carro e um ônibus deixou um morto e 15 pessoas feridas. O acidente aconteceu na DF-001, km 31, em frente à Quadra 27, do Park Way. A vítima era motorista do carro, identificado como Valdivaldo Cândido da Costa, de 51 anos, mestre de obras que trabalhava em uma construção no Park Way antes do acidente.

Acidente entre carro e ônibus no Park Way deixa ao menos um morto

Familiares de Divaldo, como era conhecido, chegaram ao local da colisão pouco antes das 13h e confirmaram a identidade do mestre de obras. Ele morava no Gama e tinha duas filhas. Além de trabalhar em construções, era artesão e marceneiro. O corpo da vítima ficou preso às ferragens do carro e foi retirado por volta das 13h30.

Uma prima informou que Divaldo era reservado e focado em seu trabalho. Mantinha inclusive um perfil do Instagram para compartilhar as mesas rústicas que fazia. Emocionada, uma vizinha também foi ao local do acidente e disse que ele era uma pessoa maravilhosa e muito amiga.

A colisão aconteceu por volta das 11h. Os 15 feridos eram passageiros do ônibus da União Transporte Brasília, que fazia a linha de Pedregal, no Novo Gama (GO), até a Rodoviária do Plano Piloto. Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Base, cinco para o Hospital de Santa Maria e quatro foram atendidos no local, sem ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. O motorista do ônibus informou ao Correio que só conseguiu ver quando a caminhonete invadiu a faixa contrária e colidiu na parte frontal do ônibus.