Conheça os primeiros bebês nascidos em 2024 no Distrito Federal

O primeiro bebê nascido na rede pública do Distrito Federal veio ao mundo às 00h37 de 1º de janeiro, no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), localizado na Asa Sul. O bebê, cuja identidade os pais optaram por manter em sigilo, é um menino e nasceu por parto normal.

O segundo bebê nasceu às 1h27, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Havi Neres dos Santos é o primogênito de Ana Clara dos Santos, de 19 anos. "Eu já estava muito ansiosa, é meu primeiro filho. Agora, estou super feliz em tê-lo nos meus braços bem e com saúde. O ano novo agora tem um outro significado pra mim e pra toda a família com a chegada do Havi", afirma emocionada. Após uma cesariana, o bebê nasceu pesando 3,3kg e medindo 49cm.

No Hospital Região Leste (HRL), a dona de casa Ana Cleide Rodrigues, 39 anos, deu as boas-vindas ao seu sétimo filho, Davi Rodrigues da Silva. Pesando 2,9kg e com 46,5 cm de comprimento, o garotinho foi o terceiro bebê a nascer na rede pública do DF, às 3h13.

Mais nascimentos

Na Maternidade Brasília, um dos primeiros bebês que vieram ao mundo em 2024 foi Samuel, que chegou às 12h52 do primeiro dia do ano. O menino é o que chamam de bebê arco-íris, denominação usada para os filhos que vêm após gestações marcadas por abortos espontâneos ou mortes prematuras. "O Samuel é um milagre. Há quatro anos, nós perdemos nossa primeira filha. Depois disso, seguimos tentando engravidar e, quando já não tínhamos mais esperanças, ele veio. É o nosso arco-íris, pois o Samuel simboliza o fim das tempestades", comemorou a mãe, a maquiadora Morgana Rodrigues, 31 anos.

Morgana conta que não estava planejando que o filho nascesse no primeiro ano, mas que vê o fato como um sinal de que Samuel representará um recomeço para ela e para o marido, Gabriel Tavares. "Não sou supersticiosa, mas acredito muito em Deus. Sei que o Samuel será renovação para toda a família. Que seja um ano extremamente abençoado, com muita saúde, paz e prosperidade", declarou.

A ginecologista e obstetra Camila Gatto trabalha há 10 anos na área. Foi ela quem fez o parto de Morgana, que deu à luz pelo método normal. A médica também faz aniversário no primeiro dia no ano. "Geralmente, trabalho meio período no dia 1º. Por ser o meu aniversário, eu aproveito o dia para fazer as coisas que eu gosto, o que inclui trabalhar. Para minha sorte, sempre tem partos dia 1º, seja de paciente que eu acompanhei no pré-natal, seja de médico assistente que as encaminha para o plantão", afirmou.

No primeiro dia de 2024, Camilla fez o parto de Morgana e mais uma cesárea. Nos 10 anos de experiência, a médica conta que a maioria dos partos que acontecem no dia 1º não são programados. "A ansiedade da virada acaba influenciando um pouco e as mulheres, às vezes, entram em trabalho de parto antes do esperado", comentou.