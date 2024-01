Acusado de matar ex em Planaltina tem prisão convertida em preventiva

Acusado de matar a ex-companheira Jaqueline Cristina Ferreira dos Reis, de 29 anos, a facadas, na noite do último domingo de 2023, em Planaltina, Luiz Cláudio de Lima Moreira, 41, teve a prisão convertida de flagrante para preventiva pelo crime de feminicídio. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi protocolada por meio de juizado de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) durante audiência de custódia, que ocorreu nesta quinta-feira (4/1).

Na audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por sua vez, a defesa do réu pediu a liberdade provisória do acusado, sem fixação de fiança.

Na decisão, o juiz Juarez Avelino de Castro argumentou que a prisão em flagrante efetuada pela Polícia Militar do DF não houve qualquer ilegalidade. Ainda na avaliação do magistrado, o fato do homem ter sido surpreendido torna certa a materialidade do delito, indiciando prova suficiente para a autoria do crime.

O juiz substituto declarou que, no depoimento à Polícia Civil do DF, Luiz Cláudio relatou que atacou a vítima de surpresa, o que gerou lesões que a levaram a óbito. O magistrado também destacou o fato de o acusado ser reincidente em crimes dolosos.











Relembre o caso

O Correio apurou que o casal estava se separando e o homem não aceitava o fim. O caso ocorreu por volta de 21h30 de domingo (31/1), em Estância, Planaltina-DF, próximo ao módulo O. A vítima deixa três filhos, de 12, 8 e 4 anos.

Segundo testemunhas ouvidas pelo Correio, o crime teria acontecido em uma esquina próxima à casa de Jaqueline e ela teria levado três facadas, sendo uma nas costas e duas no peito. Jaqueline foi transportada ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL), mas chegou ao local sem vida.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada quando a vítima já tinha sido socorrida e a ocorrência ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Mas, na noite dessa terça-feira (2/1), Luiz Cláudio foi preso.

A prisão foi efetuada pelos policiais militares do batalhão de Planaltina, após receberem informações de populares. Luiz estava escondido em uma casa, na Quadra 18, no Buritis 4, tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e preso. Aos policiais, o morador da casa disse não saber que Luiz havia cometido o crime. O agressor vai responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão.

O Correio apurou, também, que uma parente da vítima, que preferiu não se identificar por medo, contou que Luiz agredia Jaqueline constantemente e tentou matá-la uma vez com golpes de machado, mas a jovem conseguiu correr e fugir. O motivo seria o fato de Luiz não aceitar o fim do relacionamento.

Na tarde desta quarta-feira (3/1), cerca de 50 pessoas acompanharam o sepultamento de Jaqueline, no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina, onde uma tia da jovem, que pediu anonimato, não se conformava com a perda da sobrinha. “Ninguém esperava por isso. Quando alguém morre por causas naturais, tudo bem. Mas ter a vida tirada de forma brutal é revoltante”, disse.

Com informações do TJDFT

