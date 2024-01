Vídeo: homem que assassinou ex na véspera de Ano-Novo é preso pela PM

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta terça-feira (2/1), o homem acusado de assassinar Jaqueline Ferreira dos Reis, 29 anos. Luiz Cláudio de Lima, 42, matou a mulher a facadas na véspera de ano-novo, em 31 de dezembro de 2023. Vídeo obtido pelo Correio por meio de populares registrou o momento da prisão do agressor.

A prisão foi efetuada pelos policiais militares do batalhão de Planaltina, após receberem informações de populares. Luiz estava escondido em uma casa, na Quadra 18, no Buritis 4, tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e preso. Aos policiais, o morador da casa disse não saber que Luiz havia cometido o feminicídio. O agressor vai responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão.

Ao Correio, uma parente da vítima, que preferiu não se identificar por medo, contou que Luiz agredia Jaqueline constantemente e tentou matá-la uma vez com golpes de machado, mas a jovem conseguiu correr e fugir. O motivo seria o fato de Luiz não aceitar o fim do relacionamento.

No dia do crime, Luiz abordou a mulher na rua e desferiu três facadas nela, que atingiram as costas e o peito. O velório de Jaqueline está marcado para ocorrer às 14h desta quarta-feira (3/1), no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina. Ela deixa três filhos, de 4, 8 e 12 anos.