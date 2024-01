Incêndio atinge casa e Corpo de Bombeiros combate fogo por uma hora

Uma casa pegou fogo na quadra 6 da Fercal, próximo à Chácara do Melo, nesta sexta-feira (5/1). Felizmente, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não havia ninguém na residência no momento do incêndio e, por isso, não houve vítimas.

Ainda segundo a corporação, as equipes de socorro chegaram ao local por volta das 14h15 e encontraram chamas e muita fumaça em uma casa de alvenaria.

O combate às chamas teve início e toda a operação — incluindo o combate, extinção e rescaldo do incêndio — durou aproximadamente 1 hora, de acordo com o CBMDF.

Não há informações sobre o que motivou o início do incêndio. A perícia do CBMDF foi solicitada para o local e vai investigar as causas.