Homem de 43 anos morre após de ser atropelado na Epia

Um atropelamento ocorreu nesta sexta-feira (5/01), na Epia, sentido Park Shopping/Candagolândia, próximo à Tecar/Fiat. A vítima, um homem de 43 anos, foi atingido por um Prisma de cor preta, que estava sendo conduzido por um rapaz de 28 anos.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro a vítima, sendo constatado que ela apresentava múltiplas fraturas e estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente as equipes iniciaram o protocolo de reanimação. Após 30 minutos de manobras, a vítima não respondeu à tentativa de restabelecimento dos sinais vitais e teve seu óbito declarado no local.

O motorista do veículo, nada sofreu e permaneceu no local até a chegada do socorro. Duas faixas da rodovia foram fechadas para o atendimento da ocorrência.